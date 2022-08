Musa Vercelli: arriva Fiorella Mannoia in piazza Antico Ospedale

Sta raggiungendo numeri importanti la prevendita dei biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia che, venerdì 5 agosto alle 21 sarà in piazza Antico Ospedale per la tappa vercellese del tour “La Versione di Fiorella Tour – Estate”.

Ad accompagnarla sul palco ci saranno i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Cinquant'anni di carriera alle spalle - il suo primo album usciva nel 1972 - voce storica della canzone d'autore italiana, Mannoia torna a Vercelli con un concerto, che prende il nome dal programma condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo. Propone una scaletta che spazia dai brani più famosi che hanno segnato la sua carriera fino all’ultimo album “Padroni di Niente”, composto da otto tracce, che nasce dalle riflessioni scaturite durante il primo lockdown.

Per il concerto sono già stati venduti un migliaio di biglietti: vista l'attuale tendenza ad attendere fino all'ultimo per evitare brutte sorprese a causa del maltempo, non si esclude che la serata possa replicare il successo fatto segnare da Gianna Nannini. Prevendita dei biglietti su www.ticketone.it