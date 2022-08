Due settimane di vacanza... anche per le zone blu

Da lunedì 8 agosto, per un paio di settimane, vanno in vacanza anche... le zone blu. Come ogni anno, la giunta comunale ha disposto la sospensione dei parcheggi a pagamento durante le due settimane centrali del mese di agosto, quando il traffico cittadino subisce una fisiologica riduzione in conseguenza della pausa feriale.

«La riduzione del traffico cittadino comporta, conseguentemente, una diminuzione della domanda di sosta - rileva la delibera della Giunta con la quale viene adottato il provvedimento -. Pertanto, è ragionevole sospendere, nel periodo intercorrente tra il giorno 8 e il giorno 20 agosto 2022, l’obbligo dell’uso dei dispositivi di controllo della durata della sosta nelle cosiddette zone blu».

I parcometri torneranno in funzione lunedì 22 agosto, dal momento che la domenica e nei festivi la sosta è già gratuita in tutta la città.