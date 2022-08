Asfalti d'agosto: lavori in corso sulle strade vercellesi - FOTO

I lavori in via Vallotti

Prima settimana di agosto di lavori in corso per il rifacimento degli asfalti nelle vie cittadine e delle frazioni. Una serie di opere inserite nel piano 2022 che prevedeva interventi per circa mezzo milione di euro per rinnovare una trentina di strade e che si sta progressivamente realizzando.

leggi anche: PIANO ASFALTI: I CANTIERI

Nella giornata di mercoledì sono stati eseguiti i lavori in via Vallotti, piccola arteria del centro fondamentale, però, per raggiungere piazza del Municipio e le Poste centrali; i mezzi, inoltre, sono al lavoro anche in viale Aeronautica nella zona della clinica Santa Rita.

«Giovedì - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - si procederà con l'asfaltatura della strada per Montonero». Dalle 8 alle 19 la via sarà interdetta alla circolazione per consentire l'esecuzione dei lavori: «Abbiamo scelto di lavorare nel giorno di riposo settimanale della trattoria, in modo da limitare il più possiible i disagi - aggiunge Simion -. E lo stesso si è cercato di fare in centro, approfittando dei primi giorni di vacanza dei vercellesi e dunque del minor via vai verso gli uffici».

Nelle due settimane centrali di agosto i cantieri saranno sospesi per riprendere poi dopo la pausa delle ferie. «I tecnici comunali e il personale delle ditte devono programmare i sopralluoghi su una quindicina di strade inserite nel piano asfalti per valutare lo stato di deterioramento del fondo e stilare il calendario dei lavori per il mese di settembre», conclude Simion.