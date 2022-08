Luglio 2022 in archivio tra i tre mesi più caldi di sempre in Piemonte

Temperature nella media fino ai primi giorni di agosto, quando si assisterà a un nuovo rialzo termico con valori fino a 35°C in pianura. E’ quanto si legge nelle previsioni di Arpa Piemonte per la prima settimana di agosto. Giorni che, dopo le piogge e il ribasso termico della scorsa settimana, vedranno la colonnina di mercurio risalire gradualmente verso temperature minime e massime che, per quanto riguarda la nostra provincia, già domani saranno comprese tra i 20°C e i 32°C.

Con la fine del mese l’Agenzia Regionale per l’Ambiente ha intanto tracciato un bilancio dell’andamento climatologico degli ultimi tre mesi, periodo nel quale in Piemonte sono state registrate "temperature sensibilmente al di sopra della norma climatica del periodo 1991-2020, con una breve interruzione tra fine maggio e inizio giugno".

"Nonostante la prolungata anomalia termica – vi si legge – in tutta la regione non sono stati superati i 40°C, come successo in diverse occasioni quali l’11 agosto del 2003, il 22 luglio 2015, il 2-4 agosto 2017 e il 27-28 giugno del 2019".