Via Laviny, partono i lavori di riqualificazione - FOTO

Sono partiti oggi, lunedì 1 agosto, i lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Laviny che verrà uniformata a quella del centro storico.

Dalla prima mattina, i mezzi sono entrati in servizio, allestendo il cantiere che, per tutto il mese di agosto, interesserà il tratto stradale, con variazioni alla viabilità della zona. Fino al 6 settembre nel tratto di via Laviny compreso tra corso Libertà e via Balbo, sono vietate sosta e circolazione dei veicoli; in via Fratelli Bandiera sono vietate la sosta, con rimozione forzata, e la circolazione dei veicoli, a eccezione di quelli in accesso o recesso dalle autorimesse private, che, a tali fini, potranno transitare con cautela e in doppio senso di circolazione.

In via Nigra sono vietate la sosta, con rimozione forzata, e la circolazione di tutti i veicoli, a eccezione dei veicoli al seguito degli operatori mercatali titolari dei posteggi ubicati nella zona, che potranno transitare con cautela e in doppio senso di circolazione. In conseguenza al cantiere le vie Balbo e Galileo Ferraris saranno raggiungibili solo da via Laviny, attraverso l’imbocco da via Dante.

Variazioni anche alla linea urbana 4 che seguirà il seguente percorso alternativo: piazza Zumaglini, via Veneto, corso Libertà, via Lanza, piazza Municipio (ad eccezione dei giorni di svolgimento dei mercati settimanali il cui itinerario è già deviato su via Ponti). Secondo le previsioni i lavori termineranno entro la prima settimana di settembre: l'intervento di riqualificazione del tratto stradale era stato inserito nel piano delle opere pubbliche voluto dall'amministrazione comunale per l'anno in corso.