Palazzine Atc di via Natale Palli: parte la gara per la ristrutturazione milionaria

Al via la gara per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento strutturale e abbattimento delle barriere architettoniche delle 6 palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Natale Palli. L’importo a base d'asta complessivo per l’esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è quantificato in 3,7 milioni di euro: un intervento cofinanziati da un contributo del Ciper per 1,8 milioni e dei fondi Pnrr per 1,9 milioni.

leggi anche: FOTOVOLTAICO, SERRAMENTI NUOVI E ASCENSORI IN VIA PALLI

A gestire l'intervento sarà il Comune: per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria a cui affidare l’esecuzione dei lavori è stata indetta una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la consegna dei lavori avverrà in via d’urgenza, sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, nell’autunno.

«È stato un iter complicato- commenta il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - ma finalmente portiamo a casa un risultato importante che ci permetterà di riqualificare sei edifici nei quali vivono oltre 40 famiglie, che da troppo tempo convivono con situazioni di incuria e abbandono. Il risultato è conseguente alla strategica azione del sindaco Andrea Corsaro, che negli ultimi due anni ha intercettato rilevanti finanziamenti a fondo perduto a vantaggio della città di Vercelli. Ciò garantirà, con l’apertura dei cantieri, importanti opportunità di rigenerazione urbana e nuovo lavoro».

L’intervento di riqualificazione delle palazzine di via Natale Palli, particolarmente atteso dai residenti, si inserisce nel programma di rilancio complessivo del quartiere Aravecchia: «La nuova viabilità di corso Avogadro di Quaregna e la riqualificazione del campo di calcio di via Francesco Baracca, renderanno l’area più appetibile anche dal punto di vista urbanistico e commerciale», conclude Simion.