Minacce, pedinamenti e telefonate a raffica all'ex compagna: vercellese nei guai

Dopo aver interrotto il rapporto sentimentale con la compagna con presentazione nel mese di marzo di reciproche denunce, poi rimesse nel mese di maggio, essendo ancora in possesso della chiavi dell’appartamento aveva fatto ritorno al domicilio della ex compagna, imponendole la sua presenza per più notti. Non solo: minacciandola in modo diretto e indiretto di farle del male, controllandone i movimenti e tempetandola di telefonate, le ha procurato uno stato d'ansia e un timore costante per la propria sicurezza.

Nel mese di luglio dopo l’ennesima lite con contestuale intervento delle forze dell'ordine, i rapporti tra gli ex conviventi sono definitivamente finiti e l’uomo, residente a Vercelli, è stato formalmente ammonito con provvedimento del Questore di Vercelli. Nonostante questo si è nuovamente presentato al luogo di lavoro, tempestandola di telefonate e costringendola a vivere in perenne stato d’ansia e timore per la sua incolumità.

Le prove raccolte dagli uomini della Seconda Sezione della Squadra Mobile, che hanno denunciato l’uomo per il reato di stalking, ha consentito all'autorità giudiziaria di richiedere e ottenere la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa mantenendo dalla donna e dai luoghi abitualmente frequentati da lei e dai suoi prossimi congiunti, una distanza non inferiore a 300 metri.

Il provvedimento è stato notificato mercoledì 27 la Polizia di Stat, che ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vercelli.