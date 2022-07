Lutto per Roberto Paulato, aveva 51 anni

Trino è in lutto per la morte, a soli 51 anni, di Roberto Paulato, conosciutissimo nel mondo del volontariato, tra gli appassionati di calcio e storico tifoso dell'Lg Trino. L'uomo è stato stroncato da un male che combatteva da tempo, lasciando nel dolore i molti amici della cittadina che ne apprezzavano il carattere e che avevano con lui condiviso la passione per la squadra locale e i progetti solidali portati avanti dal gruppo di ultrà "Blue Boys".

Uomo generoso, attento al prossimo, pronto a mettersi a disposizione per aiutare le persone meno fortunate, Paulato lascia un grande vuoto: per anni, insieme alla sua famiglia, aveva istituito le borse di studio in memoria del fratello Claudio, morto nel 2006, destinate ai bambini delle scuole elementari di Trino; quegli stessi bambini che, con grande sensibilità, cercava di avvicinare al mondo del volontariato sociale.

Anche nella malattia, Paulato aveva trovato la forza di non tradire la propria missione, continuando ad aiutare le persone più bisognose. Lascia la mamma che, nel giro di pochi anni, ha già dovuto affrontare la morte dell'altro figlio e poi quella del marito.