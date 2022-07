Riva Vercellotti (FDI): “Ridotto il debito, tasse non aumentate e investimenti per la nostra provincia”.

“Mentre a Roma il debito pubblico è cresciuto del 40% negli ultimi dieci anni avvicinandosi alla quota record di 2,8 mila miliardi di euro, in Piemonte, dopo i disastri finanziari del passato, continuiamo nella politica di riduzione del debito: -3,6% nel 2021 rispetto all’anno precedente, senza limitare la capacità di progettare e programmare nuove ambiziose sfide anche per il nostro territorio”. Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Bilancio con l’approvazione del Consuntivo 2021.

“Il Bilancio Consuntivo è la fotografia di quanto avvenuto nell’anno precedente. Un bilancio che, come certificato dalla Corte dei Conti nel Giudizio di parificazione avvenuto ieri senza eccezioni, presenta tutti i principali indicatori positivi: il debito è stato ridotto di 180 milioni rispetto al 2020, il disavanzo complessivo è sceso del 5,5%, il risultato di competenza è migliorato del 19%, il fondo cassa è aumentato del 9%. Questo è il segno che il bilancio regionale è finalmente sotto controllo. Purtroppo - continua Riva Vercellotti - il fardello di un debito e di un disavanzo, frutto di una responsabilità diffusa, di spese leggere e scarsi controlli sulle entrate, pesa e peserà ancora per tanti anni; ne è prova che ogni anno siamo chiamati a restituire quasi mezzo miliardo di euro di debiti che siamo obbligati a sottrarre dalle politiche sanitarie, sociali ed economiche regionali. L’obiettivo deve allora essere di consolidare una politica attenta e rigorosa nell’evitare sprechi e inefficienze, e di promuovere nuovi strumenti, programmi e progetti per attrarre nuove risorse.

Mi riferisco non solo ad un miglior utilizzo dei fondi europei e del P.N.R.R., ma anche ad intercettare sempre più risorse nazionali. Un esempio per tutti è stata la mia proposta, accolta dalla Giunta nel 2021 di inserire un fondo progettazioni per le opere pubbliche - continua il Consigliere di Fratelli d’Italia - fondo che ha già consentito di ottenere un primo finanziamento statale di 50 milioni di euro per la realizzazione della Vercelli-Novara. Non solo; la capacità dell’Assessore alla Sanità di relazionarsi con Governo ed Inail ha permesso di ottenere il finanziamento per il nuovo ospedale di Vercelli, intervento epocale che, con la capacità di indebitamento della sanità regionale, sarebbe stato impossibile e il cui percorso, seppur molto lungo, è partito - precisa il Consigliere di Fratelli d’Italia.