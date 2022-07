Articoli di alta qualità italiana per l’arredo bagno in offerta? Su CeramicStore.eu

Dalla rubinetteria ai sanitari, passando per termoarredo e box doccia. CeramicStore.eu è l’e-commerce che, da oltre trent’anni, permette di allestire da zero o rinnovare l’arredamento del proprio bagno. L’offerta include più di 15.000 articoli, per la maggior parte Made in Italy ed espressione di brand autorevoli, come Kerasan o Geberit. Ad impreziosire ulteriormente la proposta giungono le spedizioni rapide, le transazioni online completamente sicure e un puntuale customer care, sempre pronto a fornire assistenza.

Il portale è strutturato in diverse categorie, così da permettere all’utente di trovare facilmente proprio ciò che stava cercando. Tra i prodotti che figurano in catalogo si incontrano sanitari sospesi, specchi ingranditori, docce a pavimento, soluzioni per la rubinetteria di bagno e cucina e centinaia di accessori, come dispenser di sapone o portasciugamani. Presentano uno stile all’avanguardia e sono realizzati con materiali resistenti.

Il punto di forza dell’offerta, però, è costituito dall’ampia selezione dedicata ai termoarredo da bagno e ai radiatori di design. Si tratta di oggetti affascinanti, che sano sorprendere grazie alle loro grafiche ad alta definizione.

Quanto ai brand, sono stati scelti tra quelli più autorevoli del settore. Qualche esempio? Ares, Ceramica Azzurra, Geberit, Paffoni, Bossini, Ceramica Globo o Deltacalor. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intera proposta. A ciò si aggiungono diversi sconti e promozioni, che consentono di tagliare ulteriormente i costi di listino ufficiali.

Lo shop implementa anche una sezione “Outlet”, dove sono raccolte soluzioni di arredo e riscaldamento accompagnate da riduzioni che raggiungono il 70%.

Per ricevere assistenza il cliente può rivolgersi al servizio di customer care, raggiungibile via e-mail, numero di telefono, WhatsApp o chat online. Con un click sulla pagina “FAQ”, invece, si trova una risposta immediata ai quesiti più frequenti.

Carta di credito, contrassegno, bonifico bancario, PayPal, Scalapay o finanziamento (da tre a 12 rate mensili) grazie alla partnership con Soisy sono le modalità di pagamento previste. Tutte quante assicurano la massima protezione.

La sicurezza è una prerogativa che riguarda anche le consegne. Gli imballi, infatti, sono sicuri al 100%, così da scongiurare spiacevoli imprevisti. Le spedizioni sono rapide e vengono portate a termine da corrieri affidabili, attivi nel panorama internazionale come GLS, Bartolini, Susa Trasporti o Fercam. È possibile richiedere, inoltre, il servizio di consegna al piano, nonché l’Assicurazione Kasko.

A conferma della qualità dei prodotti e dei servizi offerti dall’azienda, infine, giungono gli oltre 2.200 feedback certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate. Non solo, CeramicStore.eu è presente nella classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano “Le Stelle dell’e-commerce 2022” redatta da Corriere della Sera e Statista.