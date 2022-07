In giro di notte con un coltello: denunciato un quarantenne

Denuncia per porto abusivo di armi per per l'uomo, un italiano sulla quarantina che, nella serata di mercoledì, dopo mezzanotte girava, forse ubriaco, in tra via dei Mercati e piazza Cavour, brandendo un coltello con fare aggressivo. Nonostante l'ora tarda, l'uomo è incappato in qualche passante che, spaventato dai modi minacciosi, ha chiesto aiuto al 112: sul posto sono arrivati mezzi dei carabinieri e della polizia che, avendo la competenza sulla zona in cui l'uomo è stato fermato, ha proceduto all'identificazione e al sequestro del coltello. I poliziotti lo hanno fermato tra piazza Cavour e via Gioberti e lo hanno denunciato per porto abusivo d'armi.