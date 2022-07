"Il pensatore solitario": parole e musica nel chiostro di San Pietro

Secondo appuntamento jazz, sabato 30 luglio alle 21 nel chiostro di San Pietro Martire. L'appuntamento è con "Il pensatore solitario", spettacolo di musica e parole con Andrea Imelio (chitarra), Luigi Aristi (batteria), Stefano Deagatone (sassofono) ed Emanuele Arrigazzi (attore).

Il programma della serata jazz "Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with the Open Trio" è liberamente tratto dal romanzo di Ermanno Cavazzoni ed è un adattamento drammaturgico di Allegra de Mandato. Uno spettacolo in cui musica e parole si alternano come in una partitura.

Un pensatore solitario, che cerca la soluzione ai problemi del mondo e del Paese attraverso vie utopiche, un po’ folli, a volte geniali, a tratti contorte ma sempre originali. Un viaggio che come quello di "Alice nel paese delle meraviglie" che trasforma la realtà continuamente. Partendo dalla scrittura di Ermanno Cavazzoni, l'attore Emanuele Arrigazzi si trasforma nel “pensatore solitario”, creando un personaggio sognatore ma anche ingenuo, che cerca una realtà alternativa e nel farlo inciampa negli idealismi e a volte nei populismi, raccontando un’Italia alla ricerca di soluzioni possibili che però con ironia e utopia sembrano “impossibili”.

La musica dà forza al racconto e il racconto si sposa con la musica in un gioco di specchi, la voce dell’attore insegue il ritmo e crea un originalissimo monologo musicale.

L'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, via mail a eventi@comune.vercelli.it

Nella e-mail deve essere specificato nome e cognome di tutti i partecipanti (inclusi i bambini a partire da 2 anni), un numero di telefono di riferimento, titolo dello spettacolo e data.

Per ogni e-mail inviata è possibile prenotare per un solo spettacolo. Verrà inviata in ogni caso una risposta in merito alla disponibilità dei posti.

I voucher di prenotazione con assegnazione del posto potranno essere ritirati il giorno successivo alla risposta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Municipio 4.