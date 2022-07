Il Pd: «Isola, panchine rotte e recinzione divelta: a quando gli interventi?»

Interrogazione sull'area verde del rione Isola da parte di Pd e lista Vercelli per Maura Fore: al centro dell'attenzione la situazione della recinzione del campo da basket e la condizione delle panchine presenti nella zona, oggetto di atti vandalici che le hanno rese, in alcuni casi, parzialmente inservibili.

«Gli interventi di manutenzione assicurati per l’area destinata a verde pubblico ricompresa fra via Restano e il piazzale Giuseppe Domenicale a oggi non sono stati svolti - scrivono Michele Cressano, Alberto Fragapane, Carlo Nulli Rosso, Maura Forte, Manuela Naso e Alfonso Giorgio -. Le attrezzature presenti, a causa dell’incuria, sono o del tutto inutilizzabili come avviene per i bagni o possibili fonte di pericolo come avviene per la recinzione rotta. Di conseguenza si chiede se l’Amministrazione ha in programma prossimi interventi per migliorare la condizione dell’area a verde pubblico attrezzata del rione Isola e se l’amministrazione abbia intensificato i controlli della Polizia Municipale a fine di evitare i continui atti di vandalismo sulla proprietà comunale».