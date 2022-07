Schianto in città: 19enne in codice rosso

Un 19enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo un grave incidente avvenuto in centro città, all'altezza della curva del Duomo, in corso Italia.

Al momento la dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione: secondo le prime informazioni la vettura sulla quale il giovane viaggiava è finita contro un muro.

Sul posto, per i soccorsi, il personale sanitario che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale e le forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

(notizia in aggiornamento)