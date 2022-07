Trino fa la conta dei danni, chiuso anche il Bosco della Partecipanza

Trino deve nuovamente fare i conti con i danni causati dal maltempo che, lunedì sera, ha colpito duro in diverse zone della cittadina, causando problemi sia ai privati che alla collettività.

Moltissimi tetti e le coperture danneggiate così come gli alberi caduti e già quasi tutti rimossi grazie all'interno dei Vigili del Fuoco, Polizia locale e Protezione civile che, in poche ore, hanno dovuto fronteggiare oltre 50 richieste di aiuto. Sul centro abitato il maltempo si era già abbattuto con grande forza già un mese fa e qualcuno, tra i residenti, si trova nuovamente con il tetto di casa scoperchiato e con la grande amarezza di dover ricominciare da capo.

Danni anche al Bosco delle Sorti della Partecipanza che, per le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche di lunedì, sarà chiuso fino alla completa messa in sicurezza di strade e sentieri.

Tra i danni alle alle infrastrutture, via Monte Santo sono segnalati due pali Telecom abbattuti e intanto l'assessore Alberto Mocca avvisa giovedì 28 e venerdì 29 l' Ecocentro di via della Repubblica rimarrà aperto in via straordinaria sia al mattino che al pomeriggio per lo smaltimento di macerie e oggetti danneggiati.