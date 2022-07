Novità in arrivo per il mercato

Novità in vista per il mercato di Santhià: durante il Consiglio comunale del 25 luglio, sono state approvate alcune modifiche al regolamento comunale per lo svolgimento del mercato.

Sono state stabilite delle nuove zone fisse in sostituzione al piazzale Kennedy, quando quest’ultima è impegnata da manifestazioni autorizzate. E’ stato aggiunto l’articolo 13 bis al regolamento che, su richiesta degli ambulanti, prevede l’ampliamento dei banchi di vendita direttamente alla Polizia locale per un massimo di dimensione dei banchi pari a 8 metri. Questo, da un lato, per la sicurezza dei fruitori del mercato, dall’altro per favorire l’attività lavorativa degli ambulanti.

E’ stato, inoltre, cambiato il metodo di pagamento per l’utilizzo del suolo pubblico per gli ambulanti: infatti, potranno pagare l’importo in tre trance direttamente con PagoPA o in un’ unica soluzione alla scadenza dell’ultima rata nel mese di novembre.

«Durante l’ultima riunione con la Commissione Ambulanti è emersa da entrambe le parti l'esigenza di migliorare l’area adibita a mercato, sia dal punto di vista della sicurezza, che da quello della fruizione da parte dell’utenza. Siamo molto soddisfatti della collaborazione che si è instaurata con tutta la Commissione. Siamo inoltre già al lavoro per la fiera di novembre che avrà tante sorprese» commenta il consigliere con delega al Commercio Massimo Carando.