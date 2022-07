Covid, contagi in discesa. Dopo sei settimane il virus si ritira

Dopo sei settimane in crescita, si inverte la tendenza e la curva dei contagi inizia a scendere. I dati contenuti nel focus regionale sul covid, rilevano che il valore del Piemonte, con un’incidenza di 663.2 casi ogni 100.000 abitanti (la scorsa settimana erano 842.6), a fronte del valore nazionale di 854,4 è il più basso in Italia insieme alla Lombardia. L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 25 luglio si attesta al 9,5% (il valore nazionale è al 17,3%) e quella delle terapie intensive al 2,4% (il valore nazionale è 4,3%), mentre la positività dei tamponi è all’8,6%.

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati l’11 luglio nei depuratori di Castiglione Torinese, Cuneo, Alessandria e Novara, si evidenzia la dominanza di Omicron5 mentre, per quanto riguarda la sottovariante di Omicron 4 si continuano a rilevare mutazioni specifiche.

In Piemonte nel periodo dal 18 al 24 luglio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 4.048. Suddivisi per province: Alessandria 393, Asti 189, Biella 166, Cuneo 424, Novara 336, Vercelli 155, VCO 127, Torino città 771, Torino area metropolitana 1.344.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 28.338 (-8.143 rispetto alla settimana precedente). Questa la suddivisione per province: Alessandria 2.749 (-614), Asti 1320 (-272), Biella 1.159 (- 453), Cuneo 2.971 (- 657), Novara 2.353 (- 607), Vercelli 1.082 (-205), VCO 891 (-349), Torino città 5397 (-1928), Torino area metropolitana 9411 (-2892).

Nella settimana dal 18 al 24 luglio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è 663.2, in forte calo (-22.3%) rispetto agli 853.7 della settimana precedente. Si tratta del primo calo dopo sei settimane consecutive in cui la curva era al rialzo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 579.1 (-26,4%); nella fascia 25-44 anni è 778.9 (-21,1%); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 745 (-23%); nella fascia 60-69 anni è 733.3 (-23,6%); tra i 70-79 anni è 706.3 (-20,2%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 503.8 (-17,5%).

In età scolastica l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in calo in tutte le fasce di età. Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 508.3 (-18,2%). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 279.9 (-30,4%); nella fascia tra i 6 e 10 anni l’incidenza è 360.1 (-26,1%); nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 495.9 (-24,5%); nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 407.6 (- 26,5%).