Trino, lamiere e tegole in strada: il maltempo colpisce ancora

Ancora gravi danni, a Trino, per il forte vento: oltre 50 le richieste di intervento già arrivate ai Vigili del Fuoco. Lamiere e tegole sono volate un po' dappertutto e, segnala il sindaco Daniele Pane, «Occorre fare attenzione alla viabilità in via Vercelli, via Spalti Ponente, via Lanza».

Carabinieri, Protezione Civile e Vigili de Fuoco sono al lavoro. «Sono circa 50 le segnalazioni quindi bisogna avere pazienza - spiega ancora Pane ai concittadini - Nel frattempo prestate massima attenzione un po’ ovunque potrebbero ancora cadere tegole o altro».