Pozzolo: «Gilardino presidente: il centrodestra unito stravince»

Questa vittoria rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio vercellese e valsesiano: anche l’onorevole Andrea Delmastro e l’assessore regionale Elena Chiorino - sempre attenti al nostro territorio - hanno manifestato la loro profonda soddisfazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Vercelli, sottolineando il fatto che quando il centrodestra è unito non vince ma stravince.