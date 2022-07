Le nuove professioni digitali più amate dai giovani

La tecnologia e l'innovazione digitale stanno cambiando le nostre vite e il posto di lavoro non fa eccezione.

I lavori del futuro si evolvono rapidamente, ma una cosa che non è cambiata è che le persone vogliono lavorare per aziende che diano loro un senso di responsabilità.

Per i giovani in particolare, questo significa che trovare qualcosa che amano fare e un percorso di carriera che li faccia sentire realizzati è più importante che mai.

Designer dell'esperienza utente (UX)

I designer dell'esperienza utente (UX) si occupano di creare esperienze per gli utenti.

Sono responsabili di tutto ciò che accade ai clienti quando interagiscono con un prodotto, dal momento in cui lo vedono per la prima volta fino a quando smettono di usarlo.

I designer UX devono essere in grado di comprendere le esigenze degli utenti e di tradurle in modelli di interazione che soddisfino non solo le loro esigenze immediate, ma anche gli obiettivi a lungo termine.

Il processo di progettazione coinvolge molte discipline, come il design visivo, il design dell'interazione o la strategia dei contenuti, ma le fondamenta sono sempre basate sulla ricerca sugli utenti (e talvolta anche sull'antropologia).

L'UX design è un campo di carriera in piena espansione, con poche barriere all'ingresso e molte opportunità: secondo il rapporto di LinkedIn su "The Most In-Demand Jobs Of 2022", l'anno prossimo l'UX designer si posizionerà al quinto posto tra i lavori più richiesti a livello mondiale, con un tasso di crescita previsto tra il 20% e il 30%.

Data scientist

I data scientist sono responsabili della raccolta e dell'analisi dei dati.

Utilizzano grandi volumi di dati non strutturati o semi-strutturati per sviluppare modelli statistici, fornire approfondimenti e fare previsioni sul comportamento dei clienti.

Queste informazioni possono essere utilizzate dalle aziende per aumentare la fedeltà dei clienti, migliorare l'offerta di prodotti, sviluppare nuovi prodotti e servizi o ottenere vantaggi competitivi sul mercato.

Gli scienziati dei dati lavorano in diversi settori, come la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione, dove si prevede una forte domanda nei prossimi anni.

Bookmakers online

Non sarà un segreto per nessuno che le scommesse online sono diventate parte integrante del mondo moderno.

Il settore sta crescendo a ritmi vertiginosi, con un numero record di persone che scommettono sui loro giochi e sport preferiti.

Di conseguenza, oggi più che mai ci sono persone che cercano di entrare in questo settore come bookmaker online.

Che cos'è esattamente un bookmaker online? È semplicemente una persona che accetta scommesse come parte del proprio lavoro; di solito tra due parti che desiderano guadagnare su eventi sportivi o giochi in generale.

Ad esempio, se si scommette sulla vittoria della propria squadra di calcio preferita contro un'altra squadra, il bookmaker accetta la scommessa e paga in caso di vittoria (o di sconfitta).

Perché sono così popolari? La risposta è semplice: perché è facile e divertente!

A tutti piace partecipare ai grandi eventi sportivi, soprattutto quando si può vincere anche del denaro!

Quali sono i vantaggi? Innanzitutto, non c'è dubbio che chiunque possa fare questo lavoro, che abbia o meno esperienza, ma avere qualche conoscenza in anticipo non guasterebbe in ogni caso, perché imparare come funziona il tutto aiuterà a migliorare le possibilità di successo in queste imprese, nel caso in cui si presentino situazioni inaspettate durante le operazioni, che potrebbero richiedere ore di lavoro extra rispetto alle ore standard richieste al giorno/settimana.

Il lavoro più difficile sarà attrarre i giocatori sul nostro sito, ma qui entrano in gioco i bonus di benvenuto scommesse che porteranno molti scommettitori sulla vostra piattaforma.

SEO specialist

Il SEO specialist è un professionista digitale specializzato nell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

Questa persona gestisce il contenuto del sito, sia la sua struttura che le parole utilizzate, per assicurarsi che venga indicizzato dai motori di ricerca.

L'obiettivo principale di questa specializzazione è quello di aumentare il traffico sul vostro sito web, sia attraverso risultati organici (cioè senza annunci) sia attraverso annunci a pagamento (noti come PPC).

È una competenza importante perché se le persone non riescono a trovare il vostro sito web utilizzando un motore di ricerca, non saranno in grado di accedere alle informazioni che offrite o di acquistare i vostri prodotti o servizi.