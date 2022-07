Orchestre da ballo e tributo a Renato Zero: le serate alla Sagra d'la Panissa

Per festeggiare la 30° edizione hanno aspettato di poter organizzare una «sagra degna di questo nome, con buona cucina, musica, ballo, mostre e anche la tradizionale podistica». Pur avendo tenuto duro nei due anni di pandemia, per il Comitato Vecchia Porta Casale - con il presidente Guido Manolli, Bruno Casalino, Adelmo Delrosso, Paolo Bonan, Silvia Spotti, Battista Fadda, Guido Spampinato e Franco Tomei - è il 2022 l'anno del grande ritorno. Dopo due "special edition" la Sagra d'la Panissa torna al programma consueto che l'ha resa uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate vercellese. Tra il 18 e il 24 agosto sono in programma sette serate con le orchestre di liscio e rock e un concerto omaggio a Renato Zero, con la tribute band Amalo.

«Siamo tornati alla formula pre-covid della Sagra - hanno detto Manolli e Casalino, presentando il programma -. Finalmente si può tornare a ballare, ripristinando quel rapporto tra buona cucina, musica e divertimento che rappresenta la caratteristica principale di queste manifestazioni. Sul versante musicale abbiamo cercato di proporre serate dedicate agli appassionati di ballo liscio ma anche di guardare a un pubblico più giovane, con la serata disco, e, seguendo il filone inaugurato lo scorso anno con il tributo ai Pooh, abbiamo pensato di proporre l'omaggio a Renato Zero con una tribute band molto valida».

Nell'area della palestra Mazzini, attrezzata e trattata contro le zanzare, ci sarà anche spazio per il ritorno delle mostre d'arte con l'esposizione delle opere di una quarantina di artisti locali, mentre il 19 agosto si correrà la 28° edizione della podistica notturna, 20° trofeo Luigi Gargagli.

Si parte il 18 agosto, dunque, con l'apertura della cucina alle 19,30 e la serata animata dall'orchestra Giuliano e i Baroni; si prosegue il 19 con Paolo Bagnasco e la voce di Mary Merolla; sabato 20 l'ospite è Alex Biondi; domenica 21, quando la cucina sarà in servizio anche a pranzo, suona Vanna Isaia; il 22 è l'attesa serata della Shary Band; il 23 ci sarà Alex Tosi e il 24 la tribute band Amalo.

«Nell'area della Mazzini ci saranno i due bar e, martedì 23 agosto, è prevista un'esibizione di danze caraibiche con la scuola di Anna Caropreso», hanno aggiunto Casalino e Manolli.

Dalla cucina, invece, oltre alla celebre panissa, usciranno alcune specialità classiche vercellesi e non: agnolotti, lingua in salsa, salame sotto grasso, insalata di mare, grigliata mista, stinco al forno, milanese, arrosto di tacchino, asino e polenta, fritto di pesce, verdure, formaggi e dolci.

«Nei due anni di covid abbiamo cercato di mantenere viva la tradizione della sagra pur con tutte le limitazioni - è la conclusione di Manolli - adesso speriamo di poter ripartire: aspettiamo vercellesi e non nel cortile della Mazzini».

Intanto questa sera, nell'area dell'Antico Ospedale, è in programma "Aspettando la Sagra", appuntamento di lancio con l'orchestra di Vanna Isaia e un assaggio di panissa offerta ai presenti.

