Importante riconoscimento per il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino, nominato nei giorni scorsi Cavaliere della Repubblica, così come è avvenuto per un altro vercellese, Roberto Viazzo.

A due neo cavalieri sono arrivate le congratulazioni del parlamentare Paolo Tiramani e, a Lavarino, già luogotenente cariche speciali dei Carabinieri, con una prestigiosa carriera alle spalle, anche il plauso di moltissimi amici, colleghi consiglieri e militanti della Lega.