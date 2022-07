Paolo Echino nuovo amministratore delegato di Atena Trading

Paolo Echino è il nuovo amministratore delegato di Atena Trading. Negli scorsi giorni il Consiglio di Amministrazione di Atena Trading ha proceduto alla sua nomina per cooptazione in sostituzione di Angelo Guidi, dimessosi dall’incarico di AD per motivi personali.

Paolo Echino, ingegnere torinese di 49 anni, dopo precedenti esperienze professionali nel settore energetico, è entrato nel Gruppo Iren nel 2005 e qui ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente in area commerciale sia nel segmento small business che grandi clienti.