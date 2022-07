I sette profili professionali più richiesti

I lavori più richiesti

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione. La richiesta di determinate competenze è aumentata, mentre altre sono diminuite.

Questo può portare a una carenza di lavoratori in un settore, mentre ce n'è un eccesso in un altro.

Ad esempio, la domanda di assistenti ospedalieri e infermieristici è aumentata negli ultimi anni a causa dell'incremento del numero di persone che necessitano di assistenza o cure in seguito a infortuni o malattie (ad esempio, incidenti stradali).

Il mercato del lavoro richiede qualifiche più elevate rispetto al passato.

Una decina di anni fa, chi possedeva una laurea triennale poteva facilmente trovare lavoro in qualsiasi azienda che assumesse persone con quel livello di istruzione; oggi, invece, chi cerca lavoro ha bisogno di competenze o formazione extra se vuole che la sua candidatura venga presa sul serio dai datori di lavoro quando si candida attraverso le bacheche online.

Ecco 7 profili professionali molto richiesti che potreste prendere in considerazione:

Ingegnere

Come forse saprete, un ingegnere è una persona che applica i principi della scienza e della matematica per risolvere problemi di meccanica, elettronica, elettrotecnica, ingegneria civile, scienza dei materiali e ingegneria chimica.

Gli ingegneri progettano prodotti e strutture come aerei e ponti; sviluppano inoltre nuove tecnologie che migliorano il funzionamento delle macchine o ne creano di completamente nuove.

Gli ingegneri utilizzano le loro conoscenze scientifiche per fare cose come:

progettare veicoli (ad esempio automobili)

Assicurarsi che gli edifici siano sicuri per le persone che vi abitano.

Consulente nell'area di sistemi e servizi informativi

Un consulente è un professionista che fornisce consigli o servizi specialistici a varie organizzazioni.

L'area dei sistemi e dei servizi informatici sta crescendo a ritmi sostenuti, in quanto le aziende di tutti i settori cercano di espandere le operazioni e aumentare i propri flussi di reddito.

I consulenti svolgono un ruolo importante in questo campo, fornendo consigli esperti sui modi più efficaci per implementare le nuove tecnologie nei loro sistemi attuali.

Sviluppatore o programmatore web

Uno sviluppatore web è una persona che costruisce e mantiene siti web, applicazioni e altri strumenti online.

Il fabbisogno di questi professionisti è in crescita, dato che un numero sempre maggiore di aziende cerca di espandere il proprio raggio d'azione attraverso Internet.

Se siete interessati alla programmazione e volete entrare in questo campo, è il momento giusto per iniziare a conoscere i linguaggi di codifica come HTML5, CSS3 e JavaScript.

Più linguaggi saprete usare, meglio sarà per voi quando cercherete opportunità di lavoro in questo campo!

Responsabile amministrazione e finanza

Un manager amministrativo e finanziario è un lavoro in cui si è responsabili della gestione delle attività amministrative e finanziarie di un'organizzazione.

Una giornata tipo può comprendere la partecipazione a riunioni, la revisione di rapporti e l'analisi di dati.

È responsabile della gestione finanziaria e di bilancio dell'organizzazione, compresa la supervisione dei bilanci e la preparazione di rapporti sulle finanze.

Può essere responsabile dell'assunzione del personale e della formazione su nuove procedure o politiche che possono influire sulla loro routine di lavoro quotidiana.

Specialista in marketing e comunicazione

Lo specialista in marketing e comunicazione è uno dei profili professionali più richiesti.

Per ottenere un posto di lavoro, è necessario un profilo professionale adatto ai datori di lavoro che dimostri le vostre competenze, esperienze e interessi.

Questo profilo è adatto a chi è creativo e ama lavorare con le persone.

È ideale anche per chi è interessato al marketing online o alla creazione di contenuti.

Ingegnere edile o civile-strutturista

L'ingegnere civile e strutturale è un membro del settore edile che progetta e supervisiona il processo di costruzione.

Gli ingegneri civili costruiscono e mantengono strade, ponti, gallerie, ferrovie, dighe e altre strutture che consentono alle persone di spostarsi in sicurezza da un luogo all'altro.

Gli ingegneri strutturali lavorano nell'edilizia o in cantiere come parte di un team con altri membri come architetti e costruttori.

Per questo motivo devono avere buone capacità di comunicazione, ma anche una conoscenza approfondita di come i materiali si comportano sotto pressione o sollecitazione, al fine di progettare strutture adeguate per scopi particolari.

Saldatore

Saper usare bene elettroutensili saldatura e taglio, è una professione molto richiesta.

La saldatura è una professione importante in tutti i settori, ma è particolarmente diffusa nell'industria delle costruzioni.

Infatti, i saldatori sono considerati esperti nell'utilizzo di utensili elettrici per tagliare e unire i metalli.

Le loro ampie competenze li rendono membri preziosi di qualsiasi squadra che si occupi di carpenteria metallica o di altri materiali che richiedono resistenza e durata; e poiché la saldatura è un'attività così versatile, molte persone possono imparare a farla con pochi mesi di formazione.