Schianto a Carisio: due persone in ospedale

Due ferite, intorno alle 19,30 di sabato, in uno scontro tra due auto avvenuto a Carisio.

A causa dell'impatto, una delle due utilitarie coinvolte è finita in un fosso ai margini della carreggiata, con la fiancata praticamente distrutta.

Sul posto, per i soccorsi, sono interventi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià: il personale, in collaborazione con il 118, si è occupato di estrarre una persona incastrata dalla vettura e di mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente, mentre i Carabinieri di Santhià e Vercelli si sono occupati dei rilevi e della ricostruzione del sinistro.

Le due persone ferite sono state trasportate una all’ospedale di Biella e un'altra all'ospedale di Vercelli.