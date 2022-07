Ex Sila: emergenza rientrata. Il video dell'incendio ripreso dal drone

Un rogo importante, che, ancora una volta, riporta d'attualità il tema della difficile gestione degli impianti industriali dismessi. Ci sono state ore di preoccupazione, a Cigliano, nella giornata di venerdì, per l'incendio che, partito da un cumulo di masserizie abbandonate, si è poi allargato a cespugli e rampicanti.

Le immagini, girate con il drone da un lettore, Fabio Monaco, restiuiscono un quadro dell'incendio e della legittima preoccupazione di residenti e amministratori comunali per la quantità di fumo che ha invaso la zona.

In serata, dopo che le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e di quello volontario di Santhià si sono conclue, la situazione è rientrata nella normalità e lo stesso sindaco Diego Marchetti, che aveva invitato i cittadini rensidenti nella zona a tenere chiuse le finestre a scopo precauzionale, ha rassicurato la popolazione.

Resta il tema, che ovviamente non riguarda solo Cigliano, della gestione e della sicurezza dei molti impianti industriali e artigianali dismessi presenti sul territorio, spesso in zone limitrofe a insediamenti civili. Una volta chiusi (e talvolta sottoposti a procedure giudiziali), la gran parte di questi insediamenti finiscono nel mirino di ladri di rame e di altri metalli, di sbandati che cercano ricoveri di fortuna o nel migliore dei casi, vanno incontro a inesorabile declino. Quasi mai riescono a trovare una nuova destinazione e, da strutture che contribuivano a pdorurre la ricchezza di un territorio, si trasformano in fattori di possibile rischio per la popolazione.