Personale di Paracchini alla Galleria Noli Arte

Le opere di Massimo Paracchini sono in esposizione alla Galleria Noli Arte a Noli in provincia di Savona con una nuova mostra intitolata “Kromoinside”: l'esposizione si è aperta dal 21 luglio e resterà visitbile fino al 30 settembre. La prestigiosa Galleria “Noli Arte”, gestita dal gallerista Santo Nalbone, è situata in zona centrale a Noli vicino a Loggia della Repubblica e ha organizzato già diverse mostre personali dell’artista, da diversi anni ha sue opere in permanenza insieme a quelle di artisti già affermati in campo internazionale come Athos Faccincani, Aldo Mondino e Marco Lodola. Inoltre, la Galleria “Noli Arte” nel 2020 aveva presentato con successo diverse opere di Massimo Paracchini ad Arte Genova, durante la XVI edizione della Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea.

La mostra personale di Massimo Paracchini, intitolata “Kromoinside”, è focalizzata sul tema del colore proprio perché fin dalle origini l’essere umano è vissuto costantemente immerso in un Universo di molteplici cromie che hanno avuto sempre il potere di influenzare ogni aspetto della sua esistenza, scatenando emozioni, pensieri intensi e intuizioni profonde.

La personale di Paracchini sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 23.

Attualmente l’artista ha opere in permanenza e referenze alla Galleria Noli Arte, la Galleria Nelson Cornici, Rosso Smeraldo Arte, Italian Contemporary Art Galleries (Boston, Londra e Padova) e alla Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli.