Skate park e PalaPiacco: il Comune porta a casa 1,5 milioni di euro

Supera il milione e mezzo di euro il finanziamento conquistato dal Comune di Vercelli attraverso il bando del Pnrr dedicato allo sport e all’inclusione sociale: due i progetti presentati e che hanno ottenuto la completa approvazione.

Il primo, da 900mila euro riguarda la realizzazione di una cittadella sportiva a completamento dell'area dello skatepark di strada per Olcenengo, realizzato nel 2013 ma mai compiutamente ultimato con servizi essenziali (a partire da quelli igienici). Attraverso la misura del Pnrr, finalizzata alla creazione di strutture sportive polivalenti, il Comune intende realizzare un campo da hockey, un campo da pallacanestro e pallavolo, e un terzo campo dedicato al padel. A corredo spogliatoi e servizi e uno spazio ristorazione. Per l'area di via Olcenengo, sulla quale è in cantiere anche un intervento di valorizzazione e riqualificazione della parte boschiva, potrebbe essere l'occasione giusta per riuscire finalmente a decollare: la pista da skate, infatti, viene regolarmente utilizzata dagli appassionati ma l'assenza di servizi la penalizza pesantemente.

Il secondo progetto approvato, da 600.000 euro, è finalizzato alla rigenerazione di impianti esistenti o interventi finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti. In questo caso, come già annunciato anche in Consiglio comunale, si interviene sul miglioramento energetico del PalaPiacco, completando la riqualificazione del palazzetto del Concordia già oggetto di importanti opere di ristrutturazione e rifacimento di impianti, parquet e strutture interne.