Paura per un incendio in casa

Momenti di paura ma nessuna conseguenza per le persone nell'incendio scoppiato nella tarda mattina di venerdì in un'abitazione di Livorno Ferraris.

L'allarme, per i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, è scattato intorno alle ore 11: la squadra locale, coadiuvata da quella del distaccamento volontario di Santhià, è intervenuta in via Roma per un incendio in abitazione.

Il rogo è stato prontamente estinto dalle squadre che sono intervenute in tempi rapidissimi evitando il propagarsi delle fiamme.