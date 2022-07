Incendio all'ex Sila, il sindaco: «Tenete chiuse le finestre»

Incendio, nel primo pomeriggio di venerdì, allo stabilimento ex Sila di Cigliano, in via Pietro Micca. Le fiamme, ben visibili anche dalla strada, sono divampate intorno alle 13.30: sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri ed è presente il sindaco Diego Marchetti.

Proprio dall'amministrazione comunale, attraverso la pagina Facebook del Comune, arriva anche l'invito ai residenti di via Micca e delle vie limitrofe di tenere chiuse le finestre. Un invito che va diffondendosi attraverso i social: la colonna di fumo per diverso tempo la colonna di fumo è stata ben visibile da diverse zone dell'abitato.

(notizia in aggiornamento)