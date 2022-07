Musa: i numeri degli spettacoli. E qualche precisazione

I numeri di Musa... e qualche puntualizzazione dopo le polemiche che, attraverso i social, hanno avvelenato l'avvio della stagione estiva vercellese.

Il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore agli Eventi, Mimmo Sabatino, si ritagliano uno spazio, a margine della conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo di Ferragosto per tracciare un primo bilancio della stagione estiva ospitata in piazza Antico Ospedale.

«Siamo soddisfatti dei numeri registrati finora e del percorso avviato per accreditare Vercelli come una piazza appetibile per artisti ed eventi di rilievo - dice Corsaro -. Dopo il covid siamo stati tra i primi centri a ripartire con una stagione di spettacoli all'aperto e quest'anno stiamo dimostrando di reggere la concorrenza di altre località, ben più grandi».

I numeri, dunque: per Carolina Benvenga ci sono stati 1.200 spettatori, per Irene Grandi 250, Panariello ha registrato 400 ingressi, Tommaso Paradiso 1.300, al Festival del Fumetto sono passate 500 persone, Frassica ha avuto 300 spettatori. Per Angioni sono stati venduti più di 700 biglietti. Tutto esaurito (120 posti a sedere) per il concerto jazz di Luigi Ranghino e "A Kind of Miles" ospitato nel chiostro di San Pietro Martire. Guardando al futuro, per Gianna Nannini sono già stati staccati 1.200 tagliandi, per Mannoia e Renga 800 e 700 con prevendite in corso e con la tendenza, che si sta consolidando da parte del pubblico, di aspettare all'ultimo ad acquistare i biglietti, per evitare, in caso di imprevisti o annullamento, la trafila dei rimborsi.

«Piazza Antico Ospedale - spiega Corsaro - si è rivelata l'area migliore per l'organizzazione di spettacoli che richiedono piani sicurezza costosi e dettagliati. Centralità, vie di fuga, possibilità di una minima interferenza con la circolazione. Certo, durante la fase di biglietteria e durante gli spettacoli è necessario chiudere via Viotti: è impensabile che le auto passino in mezzo alla gente in coda. Agli amministratori dei condomini abbiamo comunque fornito un numero di pass molto superiori a quello dei residenti, dando la massima disponibilità e con i residenti abbiamo dialogato per risolvere eventuali problemi: l'obiettivo è migliorare di anno in anno la qualità dell'offerta culturale ma anche rendere sempre più funzionali gli aspetti logistici».

Un breve passaggio anche sui costi della stagione: «In accordo con le agenzie si è impostato un lavoro che consenta di calmierare i prezzi dei biglietti - spiega il sindaco -. Organizzando più eventi è possibile distribuire i costi fissi, come quelli relativi al piano sicurezza, che dovrebbero comunque essere sostenuti anche se si organizzasse un solo concerto. Su questo fronte la scelta dell'amministrazione è stata di impostare un lavoro che serva anche per il futuro».

Infine una precisazione sul versante della legalità: «Nessun lavoratore o società legata all'attività di Musa ha ricevuto sanzioni o segnalazioni per illeciti e violazioni legate alle leggi sul lavoro - dice Corsaro -. I lavoratori in nero o irregolari trovati nel corso dei controlli della Guardia di Finanza non riguardavano in alcun modo ditte coinvolte nell'organizzazione degli spettacoli».