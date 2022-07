Chicca Isola e le azzurre in finale ai mondiali

Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria sono in finale per l'oro nella spada a squadre ai mondiali di Scherma in corso al Cairo.

La squadra italiana ha centrato l’accesso alla finale dopo un match con la Francia combattuto fino all'ultima stoccata: l'incontro si è chiuso sul 30 a 29 con la vercellese Federica Isola bravissima a dare il proprio contributo.

Alle 17,30 (diretta su Rai Sport e su Euro Sport) le azzurre saranno nuovamente in pedana contro la Corea del Sud, per una finalissima che mette di fronte la prima (Corea) e la seconda (Italia) del ranking mondiale. Un altro traguardo di grande prestigio per l'atleta vercellese che lo scorso anno, alle Olimpiadi, aveva conquistato il bronzo sempre nella prova a squadre.