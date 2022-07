Salta "Pink Floyd History": come ottenere il rimborso del biglietto

Salta lo spettacolo Pink Floyd History, inizialmente in programma domani, venerdì 22 luglio, nell'ambito di Musa Vercelli. A renderlo noto è la Reverse Agency con una nota giunta in mattinata in Comune: «A causa di impedimenti logistici indipendenti dall'organizzazione, il concerto è stato annullato», si legge nella mail.

Lo spettacolo, inizialmente inserito nel calendario della Stagione del Civico, era già stato rinviato una prima volta: ora l'organizzazione rende note le modalità di restituzione del costo dei biglietti: per chi ha utilizzato ticketOne il rimborso è automatico; mentre per chi si è rivolto ai rivenditori occorre presentare domanda di rimborso sul sito www.TicketOne.it entro il 5 agosto.

Chi avesse comprato il biglietto tramite il circuito VivaTicket (per lo spettacolo del 29 aprile 2022 inizialmente previsto al Teatro Civico), può chiedere il rimborso compilando il modulo online sul https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi entro il 6 agosto.

Per informazioni assistenza@reverse.agency