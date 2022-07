Aspettando la Sagra... Musica e panissa in piazza Antico Ospedale

Appuntamento in piazza Antico Ospedale, sabato sera, con "Aspettando la Sagra", serata di presentazione della Sagra d'la Panissa che il Comitato Vecchia Porta Casale si prepara a organizzare nel mese di agosto.

Aspettando la Sagra viene inserito nel cartellone di Musa Vercelli «Insieme ai concerti e agli appuntamenti per i giovani non poteva mancare uno spazio dedicato alla tradizione gastronomica e le serate del ballo a palchetto tipiche delle estati del nostro territorio», spiegano dal Comune.

Il Comitato Vecchia Porta Casale, organizza per sabato 23 luglio l’ormai tradizionale appuntamento con “Aspettando la Sagra”, un evento che ogni anno anticipa e presenta la “Sagra d’la Panissa”, giunta alla sua trentesima edizione, protagonista l’amatissimo e noto risotto vercellese. L’appuntamento, a ingresso libero, è per le ore 21,30 in piazza Antico Ospedale, dove ad intrattenere il pubblico con musica e danze ci saranno l'orchestra spettacolo di Vanna Isaia e i cuochi del Comitato che offriranno una degustazione della panissa vercellese cucinata a regola d’arte.