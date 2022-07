West Nile virus, è vercellese uno dei primI casi in Piemonte

Sono a Vercelli e Novara i primi due casi umani accertati in Piemonte di West Nile Virus. A darne notizia è l'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Non sono stati invece accertati casi di positività sugli animali selvatici "vettori" del virus né sulle zanzare.

Il paziente di Vercelli, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Sant'Andrea, è comunque stato dimesso e la sua situazione si è risolta positivamente.

La febbre West Nile è provocata dall’omonimo virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto West Nile. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo, mentre nel 20% dei casi si registrano sintomi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Purtroppo il West Nile virus porta anche conseguenze più gravi: nei giorni scorsi, in Italia, si sono verificate tre morti accertate per questa patologia.