Aliante si schianta sopra Bardonecchia: morto il pilota biellese Beltramello

Aggiornamento delle 15,26

È stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi giovedì 21 luglio l'aliante disperso da ieri in Valle di Susa (To). I resti del velivolo e la salma del pilota, il biellese Marco Beltramello, sono stati individuati sul versante ovest della Punta Charrà intorno a quota 2700 m, nel territorio di Bardonecchia.

Dopo la prima ricognizione aerea della mattina, effettuata con un elicottero dell'Esercito e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a bordo, le ricerche si sono concentrate sulla zona di Chiomonte dove il velivolo aveva trasmesso l'ultima posizione e sulla zona di Bardonecchia dove il cellulare del pilota aveva agganciato l'ultima cella telefonica. Mentre l'elicottero della Guardia di Finanza perlustrava le montagne di Chiomonte e Exilles, un presidio a Bardonecchia formato da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri era impegnato a scandagliare i pedii con binocoli e cannocchiali. Proprio il luccichio di un frammento metallico avvistato da valle ha permesso di individuare i resti del velivolo.

Sul posto è stato quindi inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso la cui equipe, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, ha constatato il decesso del pilota. Successivamente sono stati sbarcati due tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per vegliare la salma, mentre l'eliambulanza ha recuperato l'equipe per rientrare in base e riprendere l'operatività. Il recupero del pilota è stato affidato ai Vigili del Fuoco il cui elicottero è in procinto di decollare per concludere l'operazione.

I fatti

È in corso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona della Valle di Susa (To) per un aliante scomparso dalla giornata di ieri il cui pilota sembrerebbe essere il biellese Marco Beltramello, secondo quanto riporta il giornale ValsusaOggi.

La centrale operativa è stata allertata dal Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare intorno alle 23, ma già in serata i Vigili del Fuoco avevano effettuato una ricognizione con l'elicottero.

Il velivolo è decollato dal campo volo di Torino alle 10.30 di ieri e ha trasmesso l'ultima posizione nella zona della Cima 4 Denti a Chiomonte (To).

Nel corso della notte è stata effettuata una ricerca sulle celle telefoniche agganciate dal cellulare del pilota che indica una posizione presunta nella zona di Bardonecchia.

Questa mattina alle 7 un elicottero del Distaccamento Aves Toro dell'Esercito ha sorvolato l'intera area, con a bordo il personale del Soccorso Alpino, senza alcun esito. La ricognizione ha riguardato le montagne da Chiomonte a Bardonecchia, compresa una porzione di territorio francese. Al momento si sta portando in zona l' elicottero della Guardia di Finanza per proseguire le operazioni.