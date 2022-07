Integratori alimentari: i più utili per affrontare l'estate

L'estate è una stagione amatissima da molte persone, che aspettano tutto l'anno l'arrivo del caldo, del sole e delle giornate al mare. Questo è però un periodo anche piuttosto problematico per la salute, proprio per via dell'aumento delle temperature che provoca spesso degli scompensi importanti e dei cambiamenti che l'organismo non sempre riesce ad affrontare al meglio. Sono diverse le persone che proprio in estate si trovano a fronteggiare cali di pressione, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, problemi di circolazione e via dicendo.

Per quanto possa dunque essere una stagione piacevole, l'estate è anche problematica sotto certi aspetti e proprio per tale ragione l'assunzione di integratori specifici può rivelarsi un'ottima idea. Vediamo allora nel dettaglio quali sono quelli più utili per affrontare l'estate.

# Magnesio e potassio

Gli integratori a base di magnesio e potassio sono quelli maggiormente consigliati ed utilizzati nel periodo estivo ed il motivo è piuttosto semplice. Questi due minerali sono fondamentali da un lato per supportare le funzioni cognitive e la concentrazione e dall'altro per stabilizzare la pressione sanguigna favorendo nel contempo anche la forza muscolare. Assumere un integratore che contenga sia magnesio che potassio può dunque rivelarsi utile per diverse ragioni, soprattutto durante la stagione estiva. Non a caso, questo è uno degli integratori più consigliati anche su Farmaora.it: lo shop online specializzato in prodotti per la cura del corpo e la salute. Nel catalogo è possibile trovare diverse formulazioni, con concentrazioni di magnesio e potassio differenti per tutte le esigenze.

# Ginkgo Biloba

Particolarmente consigliati nel periodo estivo sono anche gli integratori a base di Gonkgo Biloba: una pianta che vanta delle ottime proprietà benefiche per l'organismo e che viene non a caso utilizzata in diversi prodotti. Soprattutto se abbinata a rodiola e semi d'uva, è utilissima per supportare le funzioni cognitive e ridurre la stanchezza mentale che spesso e volentieri si presenta proprio nel periodo estivo. Anche in questo caso, su FarmaOra è possibile trovare integratori alimentari naturali che contengono queste piante e che permettono di migliorare notevolmente memoria e concentrazione.

# Vitamine del Gruppo B

Per quanto riguarda le vitamine, quelle del gruppo B sono le più importanti durante la stagione estiva in quanto tra le loro funzioni troviamo quella di trasformare i carboidrati in glucosio fornendo al corpo energia immediatamente disponibile. In sostanza, un buon integratore a base di vitamine del gruppo B è utile per aumentare le performance cognitive ma soprattutto per combattere stanchezza e spossatezza che spesso si presentano proprio in estate.

In quanto alle altre vitamine, la stagione estiva è forse quella in cui il nostro organismo ne ha un bisogno inferiore. Se pensiamo ad esempio alla vitamina D, l'esposizione ai raggi solari dovrebbe essere sufficiente per colmare eventuali carenze mentre la vitamina C è utile in modo particolare in stagioni dell'anno come l'autunno, quando l'organismo è maggiormente esposto al rischio dei classici malanni di stagione. Su FarmaOra comunque è possibile trovare consigli e suggerimenti utili per scegliere l'integratore più adatto non solo alle proprie esigenze ma anche al periodo dell'anno specifico.