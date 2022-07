Guasto elettrico: treno fermo tra Santhià e Vercelli

Traffico ferroviario sospeso per un guasto, sulla linea storica Torino – Milano, tra Santhià e Vercelli: a segnalarlo è il sito di Trenitalia che precisa come, dalle ore 15, si sia verificato un problema alla linea elettrica che è all'origine del disagio. Il convoglio è fermo nei pressi dell'abitato di San Germano: il sito delle Ferrovia precisa che è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Il problema si ripercuoterà necessariamente su tutta la linea, con prevedibili disagi per i viaggiatori. Non ci sono invece problemi sulla linea del collegamento ad alta velocità.