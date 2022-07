Vercellae Naturalis: Martina Tonelli e Claudio Baucero i vincitori del concorso

Sono Martina Tonelli (nella categoria junior) e Claudio Baucero (nella categoria senior) i vincitori dell'edizione 2022 del concorso fotografico Vercellae Naturalis che invitava i vercellesi a cimentarsi con scatti dedicati ad angoli naturali, colorati e fioriti della città.

Oltre un centinaio i partecipanti alla seconda edizione della manifestazione: la gran parte di loro si è ritrovata, mercoledì pomeriggio, in parco Kennedy per la premiazione e lo scoprimento di targa e qrcode con i nomi dei vincitori e l'accesso alla gallery fotografica. A tutti i partecipanti, oltre all'attestato, è stata donata una piantina e sono stati ringraziati, sempre con omaggi floreali, anche i commercianti che hanno sostenuto il concorso e che hanno contribuito a rendere i loro negozi e bar più belli e colorati.

«Nei programmi dell'amministrazione ci sono numerosi investimenti dedicati al verde e alla creazione di parchi cittadini - ha detto il sindaco, Andrea Corsaro prima di consegnare i premi -. Il lockdown ci ha fatto capire l'importanza di poter vivere all'aperto, valorizzando parchi e giardini della città».

Quanto al concorso, l'assessore Emanuele Pozzolo ha ribadito la volontà di trasformare l'appuntamento in una "sfida" annuale tra fotografi amatoriali: «Ci fa piacere che i vercellesi abbiano risposto con entusiasmo all'invito - ha detto -. Il nostro grazie va ai vivaisti che hanno sostenuto la manifestazione e ai negozi di fotografia che, in quest'edizione, hanno a loro volta messo a disposizione buoni spesa per i vincitori».

Per entrambe le categorie, al primo classificato, è andato un buono del valore di 150 euro da spendersi in un negozio di fotografia e un buono da 100 euro da un florovivaista; al secondo un buono da 100 euro da spendere in un negozio di fotografia e uno da 100 euro da un florovivaista, al terzo classificato un buono da 100 euro per un negozio di fotografia e un buono da 50 euro da spendersi in un florovivaista, al quarto classificato un buono da 50 euro per un negozio di fotografia e un buono da 50 euro da spendersi in un florovivaista, al quinto classificato un buono da 50 euro in un negozio di fotografia.

Nei prossimi giorni la gallery delle immagini verrà pubblicata sui canali social del Comune.