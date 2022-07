Mustacchio e la rosa (da completare)

La Pro Vercelli annuncia il ritorno di Mattia Mustacchio.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Alessandria per il ritorno a titolo definitivo dell’esterno Mattia Mustacchio.

Il classe 1989 ha già vestito la Bianca Casacca per una stagione e mezza tra agosto 2015 e gennaio 2017, mettendo insieme 56 presenze e 11 reti, fra cui si ricorda ad esempio la celebre rovesciata a Perugia.

Giocatore di assoluta affidabilità ed esperienza, Mustacchio è reduce dall’avventura con l’Alessandria in serie B, categoria nella quale ha collezionato in tutto 275 presenze e 25 gol!

Bentornato Mattia!

Con le cessioni di Panico, Vitale e Awua al Crotone, ecco la rosa attualmente a disposizione di mister Paci.

Portieri: Rizzo Matteo, Tintori Nicola, Valentini Alex, Bellesolo Samuele

Difensori: Carosso Alessandro, Clemente Gianluca, Crialese Carlo, Cristini Andrea, Dall'Olio Ilian, Grbic Jason, Iezzi Roberto, Masi Alberto, Paolucci Niccolò, Parodi Giulio, Rosset Filippo, Scalia Alex, Secondo Riccardo

Centrocampisti: Corradini Giovanni, D'Elia Pasquale, Gatto Leonardo, Iotti Ilario, Louati Alessandro, Mustacchio Mattia, Romeo Federico, Saco Coli, Ujka Guido, Vergara Antonio

Attaccanti: Bunino Cristian, Comi Gianmario, Gheza Filippo, Della Morte Matteo, Maggio Matteo, Nacci Andrea Nepi Alessio, Ronci Antonio