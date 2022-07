Approvata in Consiglio regionale una legge per prevenire e contrastare i disturbi della nutrizione

"Sono molto soddisfatto dell’approvazione della prima legge in Piemonte sulla prevenzione e cura dei disturbi dell’alimentazione, perché nessun giovane adolescente, nessun malato, nessuna famiglia dovrà trovarsi sola e smarrita di fronte alla terribile esperienza dell’anoressia e della bulimia”.

A dichiararlo Carlo Riva Vercellotti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario della proposta di legge: “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”.

"La crisi pandemica ha purtroppo incrementato il fenomeno dei disturbi alimentari - prosegue Riva Vercellotti, - E’ per questo che, insieme al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, decisi lo scorso anno di proporre un progetto di legge finalizzato a costruire una cornice normativa che individuasse modalità innovative di intervento. Da qui – spiega Riva Vercellotti- è iniziato un percorso virtuoso che ha consentito di ascoltare e recepire indicazioni e suggerimenti di colleghi, esperti, sindaci, famiglie, associazioni, fino all’approvazione di un testo unificato con altre proposte arrivate da più gruppi consiliari e che rappresenta oggi il testo di legge regionale più completo e strutturato in Italia".

Il testo votato all’unanimità in Consiglio regionale prevede tra i vari punti: il potenziamento della formazione, investendo sul personale medico; l’attenzione alla famiglia e alla domiciliarità; la costruzione di una rete di servizi che punti sull’umanizzazione, sulla prossimità, sull’omogeneità dei servizi su tutto il territorio regionale, in modo che non vi siano differenze nella presa in carico dei malati in base alla provenienza geografica; la promozione di azioni di informazione con il coinvolgimento delle scuole e dell’associazionismo per dare centralità alla prevenzione.

“Credo che la scuola sia uno dei luoghi da privilegiare per proporre e sviluppare nuovi approcci in grado di incidere anche sulla salute dei più giovani, sulle loro conoscenze e sui loro comportamenti, oltre ad essere uno dei luoghi in cui intercettare le prime manifestazioni di disagio – ha commentato l’assessore Elena Chiorino – e con queste risorse sarà possibile potenziare gli strumenti messi in campo per contrastare un fenomeno terribile. Sappiamo bene come i periodi di lockdown prolungati abbiano segnato profondamente i nostri ragazzi, privandoli della socialità: è necessario, oggi più che mai, continuare ad investire per dare risposte puntuali e noi in Piemonte lo stiamo facendo senza riserve”.