Nel sangue quasi 4 volta il massimo di alcol consentito

Aveva nel sangue quasi quattro volte il tasso alcolico consentito un 36enne di Borgomanero, fermato nella nottata del 17 luglio a Varallo, di ritorno dall'Alpàa. Una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Varallo, impegnata in servizio di controllo della viabilità in uscita dalla manifestazione, ha sottoposto a controllo un’autovettura condotta dal 36enne di Borgomanero, che sembrava in evidente stato di ebbrezza alcoolica.

Sottoposto a controllo con l'etilometro l'uomo ha evidenziato valori di alcol quasi 4 volte superiori a quelli massimi consentiti e pertanto è stato deferito all’autorità giudiziaria di Vercelli. La patente di guida è stata ritirata per la sospensione ed è stata disposta la decurtazione di 10 punti dalla patente.