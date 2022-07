Maxi multa e sequestro di auto e patente per un 70enne

Guidava un veicolo con le targhe scadute e con una patente svizzera che, nonostante la residenza in Italia, non era stata convertita. Grossi guai per un 70enne residente in Valsermenza, controllato a Varallo dalla pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale.

Dal controllo approfondito gli agenti hanno appurato che le targhe del mezzo erano scadute di validità in quanto rilasciate solo per motivi di esportazione, pertanto è stato disposto il sequestro amministrativo delle targhe e dell’autovettura ai fini della confisca.

Il conducente ha ricevuto verbali per un importo complessivo pari a 1.454 euro e ha subito il ritiro della patente di guida rilasciata dalle autorità svizzere perché non convertita in patente italiana, dal momento che l'uomo risultava residente in Italia da oltre un anno.