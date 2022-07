Quarta dose agli over 60: l'Asl Vercelli porta da due a cinque i centri vaccinali

Con l’avvio della campagna per la quarta dose, rivolta agli over 60, l'Asl Vercelli amplia da due a cinque il numero dei centri vaccinali attivi sul territorio e aumenta anche gli orari di apertura dei due rimasti sempre aperti. L'attuale fase della campagna anti Covid prevede la possibilità di vaccinarsi con la quarta dose per i soggetti che abbiano compiuto i 60 anni e per i soggetti fragili di qualunque età.

Gli ambulatori sono ad accesso programmato per queste categorie, che possono iscriversi sulla piattaforma regionale ed essere convocati in breve tempo (qui le istruzioni da seguire). L'accesso rimane libero solo per chi debba ancora eseguire una dose precedente e per gli over 80. «La quarta dose – sottolinea la responsabile del Sisp, Virginia Silano - è un'opportunità di protezione contro l'attuale variante, altamente contagiosa».

Di seguito i centri vaccinali e i relativi orari in vigore dal 18 luglio: Vercelli, Piastra di largo Giusti, aperto dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30; Santhià, Casa della Salute in corso Matteotti 24, aperto il mercoledì e il giovedì dalle 15.30 alle 19; Borgosesia ospedale aperto il martedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 16.30; Gattinara, Casa della Salute di corso Vercelli 159, aperto il giovedì dalle 11 alle 16.30; Varallo, Casa della salute (via Prof. Calderini 2) aperto il venerdì dalle 9.30 alle 15.30.