Nino Frassica & Los Plaggers Band: canzoni e divertimento sul palco dell'Antico Ospedale

Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour sono i protagonisti dello spettatolo atteso per domani, martedì 19 luglio, in piazza Antico Ospedale. Inserito nella rassegna Musa Vercelli, il concerto è proposto dalla Comune e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei musicisti e il cui nome deriva dall’unione di platters e plagio. Lo show è un viaggio musicale nel mondo del cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui pezzi famosissimi vengono tagliati e ricuciti alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista dello spettacolo anche il pubblico, che potrà cantare e partecipare direttamente allo show grazie al clima di coinvolgimento proposto dalla band e ad alcuni medley dedicati alla musica anni ‘60 e ‘70.

Attore televisivo, cinematografico e teatrale con una lunga carriera alle spalle, Frassica è stato uno degli indimenticabili protagonisti di "Quelli della notte" e di "indietro tutta" di Renzo Arbone, due programmi che hanno fatto la storia della Tv negli anni '80.

Con lui, in scena, ci sono Ivano Girolamo, piano e voce; Natale Pagano, tastiere; Umberto Bonasera, chitarra e voce; Fabrizio Torrisi, sax; Eugenio Genovese, basso e Paolo Bonasera, batteria,

La prevendita dei biglietti è online su www.vivaticket.it o da Dosio Music, via Giuseppe Verdi 44 Vercelli. Sarà possibile utilizzare i voucher della passata stagione. In cassa saranno accettati pagamenti solo con carta di credito e bancomat oppure Carta Docenti o 18 App.