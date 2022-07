Quarta dose agli over 60: come prenotare l'appuntamento all'Asl Vercelli

Quarta dose per gli over 60: l'Asl Vercelli ricorda come prenotare l'appuntamento per la somministrazione che non avviene ad accesso diretto.

La prima opzione è attendere l'sms per la chiamata diretta (come è avvenuto per la terza dose); è possibile effettuare la preadesione sul portale ilpiemontetivaccina.it, in modo da ricevere l’sms con l’appuntamento per la somministrazione entro 10 giorni. Questa modalità, come spiega la Regione Piemonte, è stata attivata per andare incontro ai cittadini, dato che molti nel periodo di luglio e agosto potrebbero essere in vacanza e quindi non riuscire a rispettare l’appuntamento; dopo aver preaderito sul portale regionale, da venerdì 15 luglio sarà possibile anche recarsi in una delle farmacie aderenti (qui l'elenco) e prenotare la somministrazione della dose.; sarà possibile fare la quarta dose anche dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Non è possibile presentarsi ai centri vaccinali senza appuntamento.

Nel territorio dell’ASL di Vercelli sono presenti due centri vaccinali: alla Piastra di largo Giusti a Vercelli attivo il martedì e all’ospedale di via Ilorini Mo a Borgosesia attivo il mercoledì. «Entrambi i centri effettuano circa un centinaio di somministrazioni a giornata, in base alle richieste di prenotazione pervenute nella fase precedente, dedicata alla quarta dose per gli Over 80 e i soggetti fragili – spiega Virginia Silano, responsabile del Sisp – Ora che la campagna è stata allargata anche agli Over 60 potenzieremo l’attività per accelerare le vaccinazioni».

Si ricorda che la campagna, in questa nuova fase, è rivolta alle persone tra i 60 e i 79 anni. Per ricevere la quarta dose devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima dose somministrata o dalla positività al Covid.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a vaccinazioni.covid@aslvc.piemonte.itvaccinazioni.covid@aslvc.piemonte.it