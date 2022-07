Serata jazz con "A kind of Miles"

Appuntamento con il jazz, questa sera, domenica 17 luglio, alle 21 nel chiostro San Pietro Martire.

"A kind of Miles" Il quintetto è composto da: Alberto Mandarini, tromba, flicorno, live electronics; Marco Tindiglia, chitarra, live electronics; Luigi Ranghino, pianoforte, synth; Dino Cerruti, contrabbasso, basso elettrico, live electronics e Rudy Cervetto, batteria, percussioni.

Partendo dalle sonorità di In A Silent Way, Bitches Brew e On The Corner e su fino ad Aura, Tutu o Amandla, questo collaudatissimo quintetto si propone di indagare la musica di Miles Davis con l’intento di cogliere tutte le sfumature di quel momento di grande fermento musicale a tratti anche un po’ scanzonato e riproporle, inevitabilmente filtrate dalle esperienze personali, ai giorni nostri. La strumentazione, decisamente elettrica, è il punto di forza e di partenza per i voli improvvisativi di questi musicisti, che si incontrano su un terreno estremamente stimolante e suggestivo, al fine di dare libero sfogo alla loro creatività. La performance sarà ricca di pathos, di interplay e con un occhio di riguardo anche all’aspetto più onirico e psichedelico, legato fin dall’inizio, e in modo indissolubile, a questo intrigante genere musicale.