Perde il controllo del mezzo e si schianta contro recinzione ditta

Grave incidente stradale intorno alle 3.30 di oggi, 17 luglio, lungo la Provinciale 100, nel comune di Campiglia Cervo.

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe perso il controllo del suo camioncino per cause da accertare e sarebbe finito contro la recinzione di una ditta del paese. Il conducente, con traumi al petto e all’addome, è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e gli agenti di Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.