La Polisportiva compie 50 anni

Cinquantesimo anniversario della Polisportiva a Santhià, fondata il 14 luglio 1972. Per l’occasione il sindaco Angela Ariotti e il presidente della Polisportiva Santhià Daniele Boschetti hanno annunciato che il 50° anniversario della polisportiva sarà celebrato venerdì 16 settembre, in concomitanza con la Festa dello Sport.

«In accordo con il presidente della Polisportiva Boschetti, con il vice sindaco Beccaro con delega allo Sport e con la mia squadra, abbiamo pensato di proporre l’evento nella più ampia cornice della nostra Festa dello Sport, più precisamente il 16 settembre. In quella che sarà una vera e propria rievocazione storica di quanto avvenuto nel 1972, si premieranno con un riconoscimento i 6 presidenti della polisportiva, o i loro rappresentanti. In più verrà donata la copia autenticata dell’atto costitutivo a tutti i soci elettivi, cioè coloro che hanno partecipato alla prima votazione per dare vita alla polisportiva nel 1972. In attesa del 16 settembre, vorrei augurare un buon anniversario alla nostra Polisportiva, un pezzo di storia della nostra città», commenta Ariotti.

«Oggi, non celebriamo solamente i 50 anni della Polisportiva Santhià, celebriamo una lunga storia fatta di persone, di passione, di sacrifici, di impegno - ha aggiunto il presidente Boschetti -. Sono molto orgoglioso di essere in carica in questo momento di festa. Celebreremo coloro che nel 1972 hanno creduto che un’associazione sportiva potesse essere un valore aggiunto per la comunità e si sono impegnati per fondare la Polisportiva. Celebreremo coloro che hanno creduto che servisse un’istituzione impegnata a difendere e a divulgare i valori dello sport e dell’aggregazione e coloro che negli anni hanno portato avanti quel credo».