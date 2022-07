F1 GP del Canada: Carlos Sainz " Ce l'ho messa tutta"

Carlos Sainz, il pilota spagnolo arriva sul podio al secondo posto dopo il campione del mondo. Nonostante una gara piena di emozioni, ha dichiarato: " Ce l'ho messa tutta pur di superare Max Verstappen, ma evidentemente la mia auto non è abbastanza veloce".

Dopo essere arrivato in seconda posizione, il pilota spagnolo ha commentato così: " Io ce l'ho messa tutta, ho cercato di superare Max Verstappen, per poco non ho vinto il primo posto, ma evidentemente la mia vettura non è abbastanza veloce. Sicuramente nelle prossime gare riproverò a vincere, non ho commesso errori, ma mancava quel qualcosa in più. Ho pressato di continuo Max, gli stavo dietro senza fermarmi mai, ma nonostante tutto però siamo molto contenti lo stesso!" - ha sottolineato Carlos Sainz. Di solito lo spagnolo effettivamente ha sempre compiuto dei grossi errori ultimamente nelle gare, ma in questo GP del Canada è stato bravissimo a mantenere la sua Ferrari 71-75 in pista dietro al suo avversario dove ha dimostrato una guida a dir poco eccezionale.

Il campione del mondo Max Verstappen invece ha commentato così: " Devo dire che è stata una corsa molto difficile per me, Carlos Sainz mi stava dietro in modo molto veloce, forse anche grazie alle ottime gomme. Per quanto riguarda la Satefy Car non è servita molto, la Ferrari si è dimostrata velocissima ma la mia vettura quest'anno è ancora più veloce, comunque è stato un GP oltre che emozionante anche divertente!" - ha concluso Max Verstappen. Anche Lewis Hamilton ha detto qualcosa dato è arrivato al terzo posto in modo inaspettato: " A me è andato via il dolore alla schiena, tanto che sembro essere tornato più giovane! Quest'anno la mia vettura è sempre stata problematica, ma comunque non abbiamo mai mollato e sono fiero del mio team"- ha concluso Lewis Hamilton.

Ricapitolando quindi, nella classifica troviamo al primo posto il campione del mondo Max Verstappen, al secondo Carlos Sainz con la sua Ferrari 71-75 e al terzo Lewis Hamilton con la sua Mercedes. A seguire, nella gara al 4° posto George Russell con l'altra Mercedes, al 5 invece Charles Leclec che dall'ultima posizione è stato bravissimo ad arrivare alla 5. Ala sesto posto invece c'è Esteban Ocon con la sua Alpine, al settimo posto, Fernando Alonso con l'altra Alpine, all'ottava posizione Valtteri Bottas con la sua Alfa Romeo, al nono posto invece troviamo il pilota Zhou Guanyu con l'altra Alfa Romeo e al decimo posto, Lance Stroll con l'Aston Martin. Ancora negli ultimi posti della classifica, Daniel Ricciardo con la McLaren che va a finire all'undicesima posizione, mentre alla deodicesima Sebastian Vettel con l'Aston Martin, al 13° posto Alexander Albon con la vettura della Williams, arriva 14°simo Pierre Gasly con la sua AlphaTauri, al 15 posto Lando Norris con l'altra McLaren, alla posizione numero 16 Nicholas Latifi con l'altra vettra della Williams e all'ultimo posto il numero 17 c'è Kevin Magnussen con la sua Haas.